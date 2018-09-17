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Facebook готовится запустить собственное смарт-устройство

Facebook готовится запустить собственное смарт-устройство

По всей видимости, на следующей неделе Facebook выпустит собственное устройство для видеочата под названием Portal.

Устройство является первой попыткой Facebook выйти на рынок потребительской электроники после шлема Oculus. По слухам, гаджет будет похож на Echo Show от Amazon.

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Устройство будет выпускаться в двух размерах экрана и может стоить около $400 для большего размера, в то время как меньшая версия может стоить $300. Это сравнимо с $229,99 за Echo Show.

Эти устройства должны были быть представлены на конференции Tech F8 в мае, но Facebook после скандала с Cambridge Analytica в начале этого года, решил отложить презентацию гаджетов Portal.

В связи с уменьшением доверия общественности к Facebook после этого скандала, компания решила добавить на устройство аппаратную заглушку перед широкоугольной видеокамерой Portal.

Portal является результатом разработки Facebook Building 8, секретного центра исследований и разработок для аппаратных проектов. Устройство является частью планов Facebook по привлечению людей к видеочату на своей платформе.

Встроенным ассистентом Portal станет Amazon Alexa. Она будет рассказывать новости, выводить на экран рецепты блюд, запускать воспроизведение музыки и просмотр видео. Также интеллектуальная система будет отслеживать перемещение пользователя по комнате, чтобы удерживать его лицо в кадре. Гаджет уже давно тестируется в домах сотрудников Facebook.

По материалам НВ
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