В бонус к депозиту от Monobank добавился краткосрочный вклад со ставкой до 21%

На странице портала Finance.ua появилась возможность получить больше денег по депозиту от Monobank.

Раньше в Бонусе к депозиту к этому финучреждению участвовали вклады от 6 мес. со ставкой 16%.

Теперь, с помощью портала Finance.ua, можно разместить краткосрочный вклад на срок всего 3 месяца, и при этом получить до 21%.

Отметим, что Monobank – это первый в Украине мобильный банк без отделений и банкоматов. Чтобы стать клиентом Monobank, достаточно иметь смартфон на Android или iOS.

На август 2018 года monobank занимал первое место в Народном рейтинге Finance.ua по отзывам читателей сайта.