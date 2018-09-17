Приватбанк заблокировал полторы тысячи счетов наркоторговцев

Приватбанк заблокировал уже более 1,5 тысячи счетов лиц, причастных к наркоторговле.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

Отмечается, что блокирование состоялось в рамках социального проекта #СтопНаркотик.

Как отметили в банке, основная цель проекта – сохранение жизни клиентов и искоренение отрицательного денежного трафика из оборота банка.

Специалисты банка применяют современные методы, позволяющие с высокой точностью распознавать сомнительные операции, связанные с наркотрафиком.

В рамках проекта соответствующие госорганы отправили в банк сотни запросов клиентских счетов, которые уже заблокированы по статьям продажи и распространения наркотиков.

“Такое сотрудничество подтверждает необходимость проекта в государственной программе борьбы с незаконным оборотом наркотических веществ”, – отметили в Приватбанке.

Проект демонстрирует адекватность применяемых сценариев алгоритма поиска “негативных” клиентов, так как в банке работают онлайн-модели выявления наркотрафика, которые позволяют практически сразу заблокировать движение средств от наркоманов к наркоторговцу.