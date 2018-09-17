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Центрэнерго планируют продать до конца года

Центрэнерго планируют продать до конца года

Фонд госимущества (ФГИ) Украины планирует объявить конкурс по продаже 78,3% акций ПАО «Центрэнерго» в последних числах ноября – первых числах декабря, намерен приложить все усилия, чтобы средства за него поступили в бюджет еще до конца текущего года.

Об это сообщил и.о. главы ФГИ Виталий Трубаров.

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«Мы ожидаем, что торги пройдут достаточно успешно. Будем прилагать все усилия для получения средств от этой продажи еще в этом году», – сказал он журналистам в кулуарах «Украинского финансового форума».

Руководитель ФГИ пояснил, что сроки оплаты зависят от того, кто будет победителем и как быстро удастся оформить с ним отношения, так как у покупателя есть месяц на оплату.

В.Трубаров напомнил, что в начале сентября правительство своим распоряжением обозначило такие сроки приватизации, поручив советнику, оценщику, ФГИ и профильным министерствам окончательно согласовать позицию, чтобы ориентировочно в октябре Кабмин принял окончательное решение о начальной цене продажи и дополнительных условиях конкурса. По его словам, речь, в частности, идет о минимальном количестве участников конкурса и наличии среди них иностранных компаний.

И.о. главы ФГИ также сообщил, что до конца текущего года есть шансы объявить конкурсы по продаже еще двух наименее проблемных объектов — завода «Индар» и ГП «Угольная компания «Краснолиманская», для приватизации которых уже были отобраны консорциумы инвестсоветников во главе с «Конкорд Консалтинг».

По его мнению, средства от их продажи, скорее всего, могут поступить в госбюджет уже в начале 2019 года, тогда как конкурсы по всем остальным крупным объектам, готовящимся к продаже, состоятся уже в следующем году.

По материалам Hubs
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