Межбанк: доллар уронили спрос на гривну в налоговый период и рост притока экспортной СКВ

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в среду относительно доллара на 3,08 коп., на торгах четверга укрепился на 5,83 коп., оказавшись на уровне 28,0619 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 20-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 6,32 коп., составил 28,0625 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 20 сентября с уровней предыдущего закрытия 28,070/28,095 UAH/USD виртуально, без сделок. Около 10.09 курс доллара упал к 28,02/28,06 UAH/USD, это привлекло внимание нечастых в это время на межбанке импортеров, инициировавших выкуп этих минимумов.

К 10.20 «американец» вырос на этих покупках до 28,035/28,065, а спустя 45 минут обосновался на цифре 28,045/28,075 UAH/USD. При этом рынок постепенно выравнивался в баланс спроса и предложения, окончательно завершив балансировку около 11.24, когда курс доллара достиг отметки 28,055/28,070 UAH/USD.

Как оказалось впоследствии, эти довольно узкие котировки были комфортными как для присутствовавших на межбанке импортеров, так и продавцов СКВ. Комфортность долларовых цен подтвердилась их неизменностью до 14.30 Киева, когда офера валюты начали преобладать, инициировав «порционное» снижение цен «американца» до 28,045/28,065 UAH/USD. Однако эта коррекция уже с 15.30 была прервана столь же низколиквидными покупками, приподнявшими «американца» к 28,05/28,07 UAH/USD.

Эти котировки доллара оставались неизменными до самого закрытия торгов на межбанке.

Большинство сделок на межбанке в четверг, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,0619 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,02% с 28,0672 UAH/USD до 28,0619 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,05/ 28,07

евро – 32,82 / 32,84

российский рубль – 0,4225/ 0,4229

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