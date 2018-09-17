Huawei готовит наушники, которые могут заряжаться от смартфона - СМИ

Компания Huawei в октябре может представить беспроводные наушники Huawei Freebuds 2 Pro, которые можно заряжать от смартфона.

Судя по утечке, футляр наушников можно будет заряжать беспроводным путем при помощи смартфона Huawei Mate 20 Pro.

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Freebuds 2 Pro очень похожи на AirPods от Apple по форме самих наушников и зарядного устройства. Но они, возможно, более функциональны, чем беспроводные наушники Apple.

Одна из самых важных особенностей Freebuds 2 Pro – беспроводная зарядка. Freebuds 2 Pro интегрирует беспроводную зарядку Qi, которая позволяет беспроводным образом заряжать наушники простым размещением зарядного устройства поверх беспроводной зарядной площадки.

Однако, помимо этого сам Huawei Mate 20 Pro может выступать как беспроводная зарядная панель для Freebuds 2 Pro, поэтому разместить зарядный блок можно будет на задней панели Mate 20 Pro, чтобы зарядить их.

Другие функции Freebuds 2 Pro включают поддержку Bluetooth 5.0, шумоподавление, поддержку протокола Hi-Res Wireless Audio и кодовую проводимость для улучшения распознавания голоса и качества голоса.