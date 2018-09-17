Фонд гарантирования выставляет на продажу очередные два пула кредитов юрлиц

Фонд гарантирования выставляет на продажу в системе ProZorro.Продажи двадцать второй и двадцать третий пулы активов юридических лиц, находящиеся на балансе неплатежеспособных банков.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

«Аукцион по продаже 22-го пула активов юридических лиц, находящихся на балансе неплатежеспособных банков, состоится 17 октября, а по продаже 23-го пула – 18 октября в системе ProZorro.Продажи. Стартовая цена 22-го пула 215 млн грн, 23-го – 203 млн грн соответственно. Торги пройдут по голландской модели аукциона», – говорится в сообщении Фонда.

В Фонде гарантирования отмечают, что в состав 22-го пула вошли права требования по 92 кредитам, находящимся на балансе 6 банков: АО«Имэксбанк», ПАО «Банк «Киевская Русь», ПАО «Диамантбанк», ПАО «Городской коммерческий банк», ПАО «Укрбизнесбанк» и АО «Банк «Национальные инвестиции».