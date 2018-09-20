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Назван телефон, который первым получит обновление до Android Q

Назван телефон, который первым получит обновление до Android Q

Компания Essential рассказала на форуме Reddit, что еt первый (и пока единственный) смартфон PH-1 в 2019 году получит обновление до Android Q.

В 2018 году Essential PH-1 участвовал в бета-тесте Android P и получил обновление до Android 9.0 Pie одновременно со смартфонами Pixel первого и второго поколения. Эти устройства выпускаются компанией Google и, само собой, тоже получат крупное обновление операционной системы в следующем году. Компания Essential была организована одним из создателей Android Энди Рубином.

Она выпустила смартфон, а также несколько аксессуаров для него, в том числе 360-градусную камеру и DAC-модуль для высококачественного воспроизведения музыки. Собирается ли Essential продолжать выпуск новых моделей смартфонов, пока неизвестно.

По материалам bigmir.net
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