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В «Укрбизнесбанке» накануне ввода ВА заключали договоры факторинга на крайне невыгодных условиях

В «Укрбизнесбанке» накануне ввода ВА заключали договоры факторинга на крайне невыгодных условиях

ФГВФЛ сообщает, что должностные лица «Укрбизнесбанка» накануне введения временной администрации заключали значительное количество договоров факторинга на крайне невыгодных для банка условиях. Вывод активов по данной схеме был одной из причин ухудшения финансового состояния учреждения.

Об этом говорится на сайте Фонда гарантирования.

Путем заключения сделок факторинговая компания получила от предыдущего руководства ПАО «Укрбизнесбанк» принадлежащие банку имущественные права (права требования) по цене около 1% от фактической задолженности по выданным кредитам. Заключение указанных договоров причинило ущерб банку в размере свыше 100 млн грн.

Стоит отметить, что главный офис ПАО «Укрбизнесбанк» до 2014 года был расположен в Донецке.

Местом регистрации более 90% заемщиков является зона АТО и Крым. Задолго до официального определения статуса территорий как временно оккупированной части Украины.

Перечисленные факторы стали причиной ухудшения платежеспособности банка, как следствие – недостаток средств для своевременного выполнения обязательств перед вкладчиками и кредиторами.

В результате, по состоянию на дату формирования ликвидационной массы на 01.08.2015 с учетом изменений на 10.05.2018, оценочная стоимость кредитного портфеля более чем в семь раз ниже той, которая указана в балансе банка (3,11 млрд грн и 0,42 млрд грн, соответственно).

В целом активы ПАО «УКРБИЗНЕСБАНК» оценены в 0,93 млрд грн, хотя в бухгалтерской отчетности их стоимость указана на уровне 3,69 млрд грн.

По материалам Finance.UA
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