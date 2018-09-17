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В Государственном экспертном центре Минздрава проводят обыск: изымают сервер с реестром пациентов

В Государственном экспертном центре Минздрава проводят обыск: изымают сервер с реестром пациентов

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в Государственном экспертном центре Министерства здравоохранения Украины. Об этом сообщается на странице Минздрава в Facebook.

“Правоохранительные органы проводят обыски в Государственном экспертном центре и пытаются изъять сервер, на котором, среди прочего, размещен Реестр пациентов, нуждающихся в инсулинотерапии”, – говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что по состоянию на 1 сентября в Реестре содержатся персональные данные 1531 врача, 187 тыс. 575 больных, которые за 8 месяцев 2018 года получили препаратов инсулина на общую сумму свыше 655 млн грн. “Любые перерывы в работе сервера могут привести к приостановке работы Реестра и, соответственно, к перерывам в обеспечении пациентов препаратами инсулина”, – подчеркнули в ведомстве.

В связи с этим в МИНЗДРАВЕ заявили, что принимают меры для избежания сбоев в работе реестра. В августе прошлого года сообщалось о введении в Украине электронного реестра инсулинозависимых пациентов.

В Минздраве отмечали, что благодаря реестру удалось выявить ряд нарушений, в частности, технические недостатки тендера приводят к неоправданной разнице в цене лечения одного пациента в год. Введение реестра дает возможность государству избежать необоснованных закупок на десятки миллионов гривен.

По материалам УкрСиббанк УО №1005
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