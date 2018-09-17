В Евросоюзе объяснили сокращение финпомощи Украине

Европейский союз сокращает финансовую помощь Украине, поскольку страна выходит из кризиса.

Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

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Он напомнил, что предыдущая, третья программа макрофинансовой помощи ЕС не была завершена Украиной.

“Очень много работы Украина уже выполнила, и это дает основания полагать, что нынешняя программа будет успешной. И я не вижу проблем, которые помешают Украине получить первый транш уже в этом году”, – сказал Домбровскис.

Он отметил, что размер программ макрофинансовой помощи, как правило, определяется, исходя из имеющихся проблем в государстве.

“Размер программ макрофинансовой помощи, как правило, определяется, исходя из имеющихся макрофинансовых проблем в государстве. Это – основа, ведь такая программа является инструментом преодоления кризиса. Мы исходили из нынешней экономической ситуации в Украине (а я напомню – украинская экономика растет!) и считаем, что данная сумма достаточна. Как вы знаете, новая программа – это миллиард евро двумя траншами по 500 миллионов”, – сказал чиновник.