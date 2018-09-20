Мария Золотарева: уклонение от налогов. Преступление и наказание

Если говорить об уклонении от налогов, то создается впечатление, что по мнению фискальных органов это является обычным явлением. По мнению же большинства представителей бизнеса добросовестный плательщик скорее является выдумкой, чем реальностью. Платить налоги в полном объеме просто невозможно ввиду непомерных сумм, законодательства, коррупции и т.д.

Налоговых правонарушений великое множество: начиная от неподачи обязательной налоговой отчетности, заканчивая отчуждением имущества, которое находится в налоговом залоге, без согласия налогового органа.

В этой же колонке мы остановимся на ответственности за уклонение от налогов, то есть на тех нарушениях, которые прямо привели к неуплате налогов в бюджет либо в следствии которых такой бюджет получил налоги несвоевременно. Все иные правонарушения остаются вне зоны нашего внимания.

Существующая система наказаний за уклонение от уплаты налогов базируется на определении видов юридической ответственности за налоговые правонарушения. Так, по общему правилу, установленному Налоговым кодексом Украины (далее – НКУ) за нарушение законов по вопросам налогообложения применяются следующие виды ответственности:

- финансовая

- административная

- уголовная.

Финансовая ответственность. «Масштабность».

Финансовая ответственность применяется в виде штрафных (финансовых санкций) и/или пени. Налоговый кодекс содержит следующий перечень финансовых санкций за уклонение от налогов:

штрафные санкции в случае определения контролирующим органом суммы налогового обязательства (ст.123 НКУ ).

Данный вид санкций применяется по итогам налоговых проверок, в результате которых выявлена неуплата налогов в бюджет. Размер штрафа – 25 процентов от произведенных налоговых доначислений. Штраф за повторное нарушение (по одному и тому же налогу на протяжении 1095 дней от ранее примененного штрафа) – 50 процентов от доначислений;

штрафная санкция за нарушение правил применения упрощенной системы налогообложения физическим лицом-предпринимателем (ст.122 НКУ ).

Применяется к «единщикам» первой и второй группы за неуплату обязательных авансовых платежей по единому налогу в размере 50 процентов соответствующей ставки единого налога;

штрафные санкции за нарушение правил начисления, удержания и уплаты (перечисления) налогов у источника выплаты.

Речь идет об финансовой ответственности налоговых агентов по налогу на доходы физических лиц и плательщиков налога на прибыль за неуплату «налога на репатриацию» с доходов нерезидентов.

Размер штрафа составляет 25 процентов от суммы налога, подлежащего уплате в бюджет; при повторном нарушении штраф увеличивается до 50 процентов. Если же нарушение совершено три и более раз на протяжении 1095 дней, то штраф составляет 75 процентов от суммы неуплаченного налога;

штрафные санкции за нарушение правил уплаты (перечисления) налогов (ст.126 НКУ ).

Фактически речь идет о финансовой ответственности за несвоевременную уплату налогового долга.

Размер штрафа зависит от следующих обстоятельств: размера неуплаченного долга и даты его погашения плательщиком. Максимальный размер составляет 20 процентов от суммы погашенного налогового долга.

Отдельной строкой хотелось бы отметить пеню. Данное наказание определено как один из видов финансовой ответственности, что уже вызывает вопросы, поскольку предусматривает двойную ответственность за одно и то же правонарушение – несвоевременную уплату налогового долга. Это обстоятельство – прямое нарушение общепризнанного принципа права «non bis in idem», закрепленного в Конституции Украины, – никто не может быть привлечен дважды к юридической ответственности одного вида за одно и то же правонарушение.

Тем не менее законодатель имел, скорее, другое видение данного вопроса, и на сегодня пеня начисляется за каждый календарный день просрочки уплаты денежного обязательства, включая день погашения, из расчета 120 процентов годовых учетной ставки Национального банка НБУ, действующей на каждый такой день. В отдельных случаях ставка пени составляет 100 процентов годовых (ст.129 НКУ).

Административная ответственность. «Архаичность».

По сути, является индивидуальной ответственностью физических лиц – должностных лиц плательщиков налогов и физических лиц со статусом предпринимателя и без.

Нормы Кодекса Украины об административных правонарушениях (далее – КУАП) содержат несколько статей, посвященных нарушениям, связанным с уклонением от уплаты налогов:

нарушение порядка удержания и перечисления налога на доходы физических лиц и подачи данных о выплаченных доходах (ст. 163-4 КУАП ).

Максимальный штраф – 85 грн.

нарушение порядка ведения налогового учета (ст. 163-1 КУАП ).

Максимальный штраф – 255 грн.

неподача или несвоевременная подача платежных поручений на перечисление причитающихся к уплате налогов и сборов (обязательных платежей).

Максимальный штраф также составляет 255 грн.

На что обратить внимание при данном виде ответственности:

- порядок привлечения к ответственности – особый, предусмотренный КУАП;

- существуют сроки привлечения к административной ответственности (ст.38 КПАП), по истечении которых лицо не привлекается к ответственности либо дело об привлечении к административной ответственности закрывается.

Если же охарактеризовать административную ответственность, то правовое регулирование скорее «архаично», не соответствующее существующим реалиям. Так, например, сроки привлечения к административной ответственности не учитывают процедуру согласования налоговых обязательств, результаты которой в целом и определяют виновны ли лица в нарушении порядка ведения налогового учета, или нет.

Уголовная ответственность. «Бич» для плательщика».

Умышленное уклонение от уплаты налогов может являться уголовно наказуемым деянием. В виде наказания предусмотрены альтернативно: штрафы, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельности; в качестве дополнительного – конфискация имущества.

Учитывая ст.212 Уголовного кодекса Украины, необходимо учитывать сумму неуплаченных налогов (за вычетом штрафных санкций и/или пени). По состоянию на 2018 год минимальный порог для уголовной ответственности составляет 881 тыс. грн неуплаченных налогов. Если сумма превышает 2,64 млн грн – это квалифицируется как уклонение от налогов в крупном размере, а сумма, превышающая 4,4 млн грн – в особо крупном размере, что влияет на «тяжесть» инкриминируемого налогового преступления и наказания.

Если говорить о практике, то уголовная ответственность – скорее инструмент запугивания плательщиков налогов, чем эффективное средство борьбы с налоговыми преступлениями.

По данным единого реестра судебных решений, в первой половине 2018 года было вынесено всего лишь 15 приговоров в уголовных делах об уклонении от уплаты налогов, а именно: 6 оправдательных приговоров, 4 обвинительных и 5 приговоров на основании соглашений о признании виновности.

Камнем преткновения в данном случае является возможность возбуждения уголовного производства по факту уклонения от уплаты налогов до завершения процедуры административного и/или судебного обжалования. Законопроект № 3448 от 10.11.2015 года, предусматривающий запрет на уголовное преследование по ст. 212 Уголовного кодекса Украины в случае выявления факта несогласования денежных обязательств в административном/судебном порядке, признания их противоправными либо отмены, не был принят Верховной Радой Украины.

На сегодняшний день мы имеем большое количество возбужденных уголовных производств за уклонение от уплаты налогов, а вот связанных с ними фактов этого же уклонения гораздо меньше.

При этом количество следственных действий в данных уголовных производствах: временный доступ, обыски, выемки и т.д. – иногда просто «зашкаливает», что несомненно вызывает особое опасение даже у вполне добросовестных плательщиков.

Стоит ли менять существующую систему наказаний за уклонение от уплаты налогов?

Менять целесообразно, в первую очередь, не систему наказаний, а подход к основаниям для их применения.

Необходимо определить законодательно, что налоговое правонарушение является виновным нарушением и вина, как следствие, должна рассматриваться как необходимый признак совершения любого нарушения по вопросам соблюдения законодательства о налогах.

Базисом при этом должны быть нормативно определенные критерии «добросовестности» и «недобросовестности» плательщика налогов при получении ним, в том числе, «налоговых выгод».

На сегодня фактически данные вопросы, вне «правовой регламентации», становятся предметом рассмотрения в судебных инстанциях при решении налоговых споров, и успех для плательщика определяется лишь позицией суда и эффективностью предоставления юридической помощи.

Мария Золотарева, руководитель практики налогового и таможенного права АО «Вдовичен и партнеры», адвокат, к.ю.н.