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"Укрзализныця" планирует привлечь Pesa и Siemens к обновлению подвижного состава

"Укрзализныця" планирует привлечь Pesa и Siemens к обновлению подвижного состава

Делегация “Укрзализныци” на международной выставке InnoTrans 2018 провела переговоры с компаниями Pesa и Siemens по поводу обновления подвижного состава.

Об этом свидетельствует информация ж/д компании.

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““Укрзализныця” предлагает различные форматы обновление парка подвижного состава для пригородных перевозок. Об этом говорили и с представителями польского производителя Pesa. Сейчас компания рассчитывает на вступление к этому вопросу органов местной власти, которые, безусловно, должны принять активное финансовое участие в подобных проектах. Поэтому уже сейчас ведем поиск надежных партнеров, имеющих опыт производства подвижного состава, который может использоваться для пригородных и региональных перевозок. Также рассматриваем вопрос дальнейшего ремонта и модернизации существующих рельсовых автобусов для улучшения их комфортности и надежности”, – отметил Евгений Кравцов.

Также “Укрзализныця” рассчитывает на продолжение сотрудничества с Siemens в будущих проектах по поставке подвижного состава, оборудования для него, приборов и систем для железнодорожной инфраструктуры.

Справка Finance.ua:

  • В 2004 – 2012 годах Pesa поставила “Укрзализныце” 14 рельсобусов: 1 экземпляр Pesa 610М, 11 единиц Pesa 620М и 2 экземпляра Pesa 630М.
  • Siemens на базе Днепропетровского электровозостроительного завода в 2004-2008 годах изготовила 18 электровозов переменного тока. Большая часть этих локомотивов простаивает и нуждается в ремонте.
По материалам Центр транспортных стратегий
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