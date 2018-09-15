ТАСкомбанк стал банком-эквайром сервиса безналичных платежей «Новая почта»

«Новая почта» расширила платежный функционал сайта и мобильного приложения, предоставив клиентам возможность оплачивать товары и услуги доставки с помощью цифровых кошельков Masterpass. Банком-эквайром услуги стал АО «ТАСКОМБАНК» .

Простые и быстрые расчеты стали возможны благодаря интеграции платформы цифровых кошельков Masterpass от Mastercard в мобильное приложение «Новая Почта» (Android, iOS) и на сайт (страница «Трекинг» ).

Если оплаченный онлайн товар покупателю не подходит, оператор в отделении легко инициирует возврат средств на карту клиента. Срок зачисления средств зависит от правил банка, который выпустил карточку.

Для оплаты онлайн сейчас доступны все услуги «Новая Почта»: доставка, денежный перевод (оплата за товар), а также контроль оплаты.

«Сегодня мы видим тенденцию роста популярности безналичных платежей, в частности, оплаты без физического присутствия карты. Так, по данным исследования Mastercard, более 70% онлайн-пользователей готовы использовать смартфон для расчетов. ТАСКОМБАНК одним из первых предоставил своим клиентам доступ к технологии цифровых кошельков Masterpass от Mastercard, которая дала новый толчок развитию безналичных платежей в нашей стране. Мы уверены, что безопасность и надежность осуществления электронных платежей является одним из важнейших факторов как для владельцев платежных карт, так и для торговцев. С момента выхода технологии Masterpass на украинский рынок ТАСКОМБАНК реализовал уже более десятка проектов в качестве банка-эквайра, гарантируя покупателям максимальную безопасность платежей и комфорт при расчетах», — подчеркнул заместитель председателя правления ТАСКОМБАНКА Валерий Даниленко.

Кстати, вы также можете выбрать себе кредитную карту. Неправильный выбор сделает кредитку источником проблем. Зато правильно выбранная карта станет незаменимым помощником. Мы решили помогать нашим читателям в поиске таких помощников.Для этого создали специальный Сервис для выбора кредитных карт