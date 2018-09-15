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Фонд гарантирования на год продлил ликвидацию еще одного банка

Фонд гарантирования на год продлил ликвидацию еще одного банка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) на один год, до 25 сентября 2019 года включительно, продлил срок ликвидации ПАО КБ «Пивдэнкомбанк».

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

«На основании пункта 2 части пятой статьи 12, части первой статьи 35, части пятой статьи 44, части третьей статьи 48 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» (далее – Закон) исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц приняла решение от 17 сентября 2018 года № 2546 о продлении сроков осуществления процедуры ликвидации ПАО КБ «Пивденкомбанк» сроком на один год с 26 сентября 2018 года до 25 сентября 2019 года включительно», – говорится в сообщении.

При этом продлены и полномочия ликвидатора ПАО КБ «Пивдэнкомбанк» Игоря Костенко сроком на один год.

Как сообщалось, Национальный банк Украины 24 сентября 2014 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО КБ «Пивдэнкомбанк».

По материалам УКРИНФОРМ
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