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ФГВФЛ выиграл кассацию по делу Банка Форум против WOG

ФГВФЛ выиграл кассацию по делу Банка Форум против WOG

Большая Палата Верховного Суда 18 сентября вынесла решение, которое ФГВФЛ анонсировал как «судьбоносное» для кредиторов четвертой очереди ПАО «Банк Форум».

Речь идет о взыскании с одной из фирм группы компаний «Континиум» задолженности за выданные банком кредиты. Фонд гарантирования неоднократно заявлял об этой проблеме и убежден, что решение суда восстановит справедливость в этом деле и даст весомое основание для удовлетворения исковых требований ПАО «Банк Форум» в рамках других дел о взыскании задолженности с остальных заемщиков, имущественных и финансовых поручителей группы компаний «Континиум»за предоставленные банком кредиты.

Большая Палата Верховного Суда 18 сентября по делу № 921/107/15-г/16 по иску ПАО «Банк Форум» к ПАО «Тернопольнефтепродукт» об обращении взыскания на предмет ипотеки в счет погашения задолженности по кредитным договорам, заключенным между банком и заемщиками ООО «Золотой Экватор» и МЧП «ВК Импекс».

«Кассационную жалобу удовлетворить. Большая Палата удовлетворила частично жалобу ПАО «Банк Форум» и Фонда гарантирования вкладов физических лиц к группе компаний WOG», – сообщил после заседания суда Александр Черных.

По его словам, вопрос коллизии взыскания предмета ипотеки при наличии рассрочки «решено». «Как? Будем читать полный текст. Дело отправлено на новое рассмотрение в первую инстанцию, – сказал он. – Это вторая значительная победа в этом деле из более 50 отдельных процессов».

По материалам Финансовый клуб
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