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В Минфраструктуры сообщили, где будет первая в Украине дорога по евростандартам

В Минфраструктуры сообщили, где будет первая в Украине дорога по евростандартам

В случае реализации проекта с Германией по созданию современной инфраструктуры на Донбассе, первая автотрасса в Украине, отвечающая всем европейским стандартам, может появиться именно в этом регионе.

Об этом министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сказал после встреч в Берлине с немецкими коллегами, в частности, министром экономики и энергетики Петером Альтмайером и госсекретарем Минтранса.

“Мы рассматриваем сейчас возможность развития дорог на востоке Украины, в частности, трассы Запорожье-Мариуполь, на которую, по инициативе Президента, предполагается выделить около 1 млрд грн в проекте бюджета на следующий год. Плюс привлечение дополнительных средств в рамках займа немецкого правительства”, – сообщил министр.

Он уточнил, что речь идет о 90 млн евро, которые будут направлены на строительство дорог, в первую очередь, в Донецкой и Луганской областях.

В настоящее время идет согласование этого проектного соглашения, дорабатывается немецкой стороной.

“Это будет интересный проект. В случае его реализации, это будет первая дорога в Украине, построенная с учетом всех европейских стандартов, в том числе с точки зрения экологических норм, переходов для животных и так далее, что мы часто видим в ЕС, но чего пока нет у нас”, – отметил Омелян. Глава Минтранса пояснил, что обсуждаются две дороги, однако пока рано говорить, какие именно.

Омелян по поручению Президента Украины официально озвучил предложение к Германии взять шефство над Краматорском. “Отреагировали в принципе положительно”, – отметил он. Теперь нужно разработать механизмы, объемы и модальность такой возможной кооперации.

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По материалам УКРИНФОРМ
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