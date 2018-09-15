"Укроборонпром" хочет продать завод, в который вложил миллионы

Концерн “Укроборонпром” планирует приватизировать винницкое государственное предприятие “Электрические системы”, в которое вложил миллионы гривен.

Об этом сообщает проект “Марлин” со ссылкой на переписку с государственным концерном “Укроборонпром”.

“Согласно приказу Концерна от 18 июня 2018 г. №193 ГП “Электрические системы” относится к предприятиям, которые будут подлежать приватизации, реорганизации, реструктуризации. То есть, приватизация предприятия – планируется”, – подтверждают в пресс-службе “Укроборонпрома”.

И добавляют, что сейчас идет процедура подготовки документов по этому предприятию для передачи в Фонд госимущества. Поэтому дальнейшая судьба приватизации будет зависеть от решений Фонда.

ГП “Электрические системы” расположено в г. Винница на мощностях 45 экспериментального механического завода. На сегодня основной вид деятельности – это производство электронного оборудования для автомобильного транспорта.

В “Укроборонпроме” отмечают, что в прошлом году предприятие подписало договор с дочерней компанией “Aptiv” британской корпорации “Delfi” о совместной работе и привлечении инвестиций.

В ранее опубликованном аудиторском отчете о деятельности “Укроборонпрома” приводится подробная история создания “Электрических систем”.

Справка Finance.ua