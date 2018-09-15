Ещё одна МФО даёт первый онлайн-кредит под 0% годовых

Finance.ua давно собирает информацию не только о банковских кредитах, но и о займах, которые предлагают микрофинансовые организации. На днях нам удалось узнать, что еще одна МФО решила предлагать своим клиентам первый онлайн-кредит под 0% .

Название микрофинансовой организации – «Динеро». Чтобы за несколько минут получить до 10 000 гривен на карту от «Динеро» , подавайте заявку онлайн. Документы никуда нести не нужно, справку о доходах с вас тоже никто не потребует.

Еще варианты получить деньги под 0% уже сегодня:

1). Moneyveo перечисляет деньги на карту за 8-10 минут. Максимальная сумма первого кредита – 3000 гривен, срок – 30 дней.

2). Miloan выдает быстрые кредиты до 3000 гривен со сроком погашения до 30 дней и возможностью пролонгации на 3, 7 и 15 дней.

3). В MyСredit сумма первого кредита – от 100 до 3 000 гривен. Последующих – до 10 000. Срок: от 1 до 35 дней с возможностью неоднократной бесплатной пролонгации. Для постоянных клиентов действует бонусная программа – можно получить постоянную скидку до 20%.

4). Сервис микрокредитования CCloan работает в четырех странах. Клиент может получить заем на сумму от 400 до 10 000 гривен.

5). Компания AlexCredit предоставляет краткосрочные кредиты до 3000 гривен на срок до месяца. Постоянные клиенты по программе лояльности могут получить скидку до 40%.