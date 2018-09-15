Фонд энергоэффективности начнет принимать заявки на энергомодернизацию домов в марте 2019

Фонд энергоэффективности начнет принимать первые заявки на энергомодернизацию домов от ОСМД в марте 2019 года.

Об этом сегодня журналистам сообщил вице-премьер-министр Геннадий Зубко.

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По его словам, первые средства уже есть в мультидонорськом фонде от ЕС в сумме 50 млн евро.

“Нам нужно, чтобы заработал Фонд (Фонд энергоэффективности, – ред.), который может принимать заявки и запускать проекты, тогда эти средства будут поступать на клиентские счета. Мы рассчитываем, что примерно где-то в марте Фонд уже начнет принимать заявки. Но для этого нужно очень активно работать”, – сказал Зубко.