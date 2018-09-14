МЭРТ: ежегодные потери Украины из-за низкой энергоэффективности - $1,5 миллиарда

Потери энергии в Украине из-за низкой энергоэффективности составляют 100 миллионов гривен в день или почти 1,5 миллиарда долларов США в год.

Об этом на форуме по консультированию предприятий по энергоэффективности сказал директор департамента промышленной политики Министерства экономического развития и торговли Украины Александр Черных.

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“Есть мнение, что мы являемся страной с довольно холодным климатом, поэтому у нас затраты электроэнергии больше, чем в теплых странах. Но почему-то в северных странах, где климат не является мягким, энергоэффективность предприятий значительно выше. По оценкам энергетиков, потери энергии из-за низкой энергоэффективности составляют 100 млн грн в день. Это 1,5 млрд долл. США в год. Это равняется одному траншу МВФ!” – подчеркнул Черных.