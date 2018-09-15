Штат Укрзализныци в идеале нужно сократить на 35% - директор

Численность персонала ПАО “Укрзализныци” в идеале должна быть сокращена с 266 тыс. человек до 170-175 тыс. человек в результате оптимизации инфраструктуры.

Об этом во время форума Европейской бизнес-ассоциации сказал директор по экономике и финансам ПАО “Укрзализныця” Андрей Рязанцев, сообщает корреспондент Укринформа.

“У нас на сегодня работают 266 тыс. человек, или 2,5% трудоспособного населения Украины. Штат зависит от раздутой инфраструктуры. Ее оптимизация сократила бы штаб до 170-175 тыс. человек, но мы должны понимать, что тогда другая часть людей пойдет на улицу, попадет на рынок, на котором не очень хороший уровень трудоустройства”, – сказал Рязанцев

Он подчеркнул, что одна из ключевых задач Укрзализныци на сегодня – оптимизация избыточной инфраструктуры.

“49% железнодорожного полотна перевозит 1,1% грузов, а 53% грузовых станций грузят-разгружают менее 3% всего грузопотока. В советские времена мы возили 1 млрд тонн, сейчас мы возим втрое меньше, а инфраструктура та же”, – добавил Рязанцев.