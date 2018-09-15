Бюджет недополучил 25 млрд грн от акциза на топливо - Счетная палата

Счетная палата провела анализ объемов легально добытой и импортируемой в Украину нефти и мощностей работающих нефтеперерабатывающих заводов на протяжении 2016-2017 годов и обнаружила серьезные пробелы в налогообложении на отечественном рынке топлива.

Об этом сообщила пресс-служба государственного органа.

Читайте также: Минфин запустил сайт, который позволяет отслеживать доходы и расходы государственного и местных бюджетов

“В 2016-2017 годах объем теневого рынка бензина и дизтоплива мог составлять до 4,6 млн тонн. И есть риск, что за эти два года бюджет недополучил, по расчетам, около 25 млрд грн акцизного налога с горючего”, – заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

Как выяснилось, в течение марта-ноября 2016 года органы ГФС проверили только 59% актов инвентаризации, а следовательно были риски уклонения от уплаты налога путем завышения объемов имеющегося топлива по состоянию на 1 марта 2016 года и составления акцизных накладных без уплаты акцизного налога.

“Введение в Украине с 1 марта 2016 года системы электронного администрирования реализации топлива существенно не улучшило госконтроль за оборотом горючего”, — отметил ответственный за проведение аудита член Счетной палаты Цезарь Огонь.

По его словам, уровень взысканий с начисленных штрафов за реализацию топлива без регистрации плательщиками акцизного налога (370 млн грн), за нарушение порядка регистрации акцизных накладных или расчеты корректировок к таким накладным (119 млн грн), за непредставление или несвоевременное представление отчетности по акцизному налогу (более 30 млн грн) составляет от 0,01 процента до 1,5 процента.

Так, согласно Отчету сумма поступлений в госбюджет за 2016-2017 год и первое полугодие 2018 почти 107 млрд грн была достигнута за счет повышения ставок акциза и обесценивания нацвалюты.