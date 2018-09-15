Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 49 0

Рада одобрила обеспечение прозрачности в добывающих отраслях

Рада одобрила обеспечение прозрачности в добывающих отраслях

Сегодня, 18 сентября, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом проект закона №6229 об обеспечении прозрачности в добывающих отраслях.

За соответствующее решение проголосовали 244 народных депутата.

Согласно пояснительной записке, законопроект №6229 разработан с целью предоставления общественности доступа к полной и объективной информации о платежах субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в добывающих отраслях, в пользу получателей платежей, создания предпосылок для общественно ответственного использования такими субъектами полезных ископаемых общегосударственного значения, а также для общественного ознакомления и обсуждения вопросов, связанных с использованием и управлением государством и территориальными общинами полезными ископаемыми общегосударственного значения.

Отмечается, что принятие проекта закона позволит создать правовые основы регулирования и организации сбора, раскрытия и распространения информации о добывающих отраслях, обеспечит условия для подготовки независимым Администратором ежегодных отчетов ИПИО о платежах добывающих компаний в бюджет Украины и доходы правительства от деятельности добывающих компаний.

По материалам depo.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Верховная Рада
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018