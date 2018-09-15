Рада одобрила обеспечение прозрачности в добывающих отраслях

Сегодня, 18 сентября, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом проект закона №6229 об обеспечении прозрачности в добывающих отраслях.

За соответствующее решение проголосовали 244 народных депутата.

Согласно пояснительной записке, законопроект №6229 разработан с целью предоставления общественности доступа к полной и объективной информации о платежах субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в добывающих отраслях, в пользу получателей платежей, создания предпосылок для общественно ответственного использования такими субъектами полезных ископаемых общегосударственного значения, а также для общественного ознакомления и обсуждения вопросов, связанных с использованием и управлением государством и территориальными общинами полезными ископаемыми общегосударственного значения.

Отмечается, что принятие проекта закона позволит создать правовые основы регулирования и организации сбора, раскрытия и распространения информации о добывающих отраслях, обеспечит условия для подготовки независимым Администратором ежегодных отчетов ИПИО о платежах добывающих компаний в бюджет Украины и доходы правительства от деятельности добывающих компаний.