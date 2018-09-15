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LG запускает международную платежную сеть на основе блокчейна

LG запускает международную платежную сеть на основе блокчейна

Южнокорейская телекоммуникационная компания LG UPlus, которая входит в состав четвертого крупнейшего конгломерата страны LG Corp., запускает международную платежную сеть, в основе которой лежит технология блокчейн. Об этом пишет Korea Times.

Меморандум о взаимопонимании между LG UPlus, тайваньской Far EasTone Telecommunications, японским SoftBank и американской TBCASoft был подписан на прошлой неделе. При помощи нового сервиса пользователи одного мобильного оператора смогут осуществлять транзакции в платежных сетях других операторов.

Например, пользователи LG UPlus смогут покупать товары при помощи мобильных телефонов, находясь в Тайване или в Японии, в то время как пользователи Far EasTone получат такую же возможность во время путешествий в Корею или Японию.

Ожидается, что запуск новой платежной сети в тестовом режиме состоится в начале 2019 года. Технология блокчейн будет задействована для быстрого подтверждения транзакций и позволит пользователям значительно сэкономить на комиссиях, обычно взимаемых при использовании для международных платежей банковских карт. Кроме того, решение позволит устранить еще одну распространенную проблему в виде меняющихся курсов валют.

Как отметил основатель и CEO TBCASoft Лин Ву, эта международная платежная сеть будет первым шагом в целой серии будущих блокчейн-решений для области телекоммуникаций. По его словам, следующей на очереди будет система для идентификации и авторизации пользователей.

По материалам Сегодня
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