В Евросоюзе показали новые банкноты номиналом 100 и 200 евро (фото)

Европейский Центральный банк (ЕЦБ) впервые показал образцы новых банкнот номиналом в 100 и 200 евро.

Об этом сообщает на сайте банка.

От старых банкнот новые, из серии “Европа”, отличаются более крупным и четким изображением номиналов, активным использованием в дизайне рельефных изображений и меняющих цвет при разглядывании под разными углами надписей, а также размещением на них портрета финикийской царевны Европы (в виде голограммы и водяного знака) и дополнительных защитных элементов.

При этом цветовая гамма купюр осталась прежней. Новые банкноты начнут поступать в оборот 28 мая 2019 года, сообщили в ЕЦБ.