Маркарова озвучила позицию Минфина по налогу на выведенный капитал

Минфин выступает за введение налога на выведенный капитал с 2019 года и подготовил ряд изменений в законопроект, которые помогут предотвратить потери бюджета и обеспечат соблюдение Украиной ее международных обязательств, в частности в рамках соглашений об избежании двойного налогообложения.

Об этом сообщила и.о. министра финансов Оксана Маркарова.

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“Минфин активно прорабатывает законопроект о налоге на выведенный капитал. Мы создали группу, которая практически на финальной стадии своей деятельности, которая учла полностью его влияние. У нас есть очень четкая позиция, и на этой неделе мы передадим ее в комитет, который будет работать над законопроектом. О том, с одной стороны, как мы видим введение его все-таки с 2019 года. Но там предусмотрена определенная стадийность, которая добавится к той, что уже есть в законопроекте (банки могут определенный период продолжать работать с налогом на прибыль, — ред.). У нас есть предложения, каким образом такого же типа стадийное введения запустить, чтобы оно имело сглаженный эффект на государственный бюджет ”, – рассказала Маркарова.

Также, по ее словам, Минфин предложил ряд изменений, касающихся того, каким образом при введении налога соблюсти все обязательства Украины, в том числе по договорам по избежанию двойного налогообложения и тому подобное.

“Эта работа сейчас продолжается. Я знаю, что есть много полярных мнений относительно самого законопроекта, но он уже есть, он в Верховной Раде, поданный Президентом Украины, и мы со своей стороны достаточно качественно его прорабатываем. С точки зрения того, как сделать, чтобы этот налог оказал положительное влияние на развитие бизнеса и одновременно сгладил потери, которые могут быть на первом этапе для бюджета”, — подчеркнула Маркарова.