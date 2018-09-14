В Туркменистане запустили конкурента для ОПЗ и химзаводов Фирташа

В Туркменистане, на побережье Каспийского моря введен в эксплуатацию завод по производству удобрений Гарабогазкарбамид мощностью до 1,2 млн тонн карбамида в год.

Об этом сообщило Государственное информационное агентство страны.

Строительство завода оценивается в более чем $1,6 млрд, контракт был подписан между государственным концерном Туркменхимия и консорциумом в составе японской Mitsubishi Corp и турецкой Gap Insaat Yatirim ve Dis Ticaret AS

Кроме цехов по производству синтетического аммиака и карбамида, завод включает газотурбинный генератор для производства электроэнергии и установку по очистке и опреснению морской воды.

Завод Гарабогазкарбамид рассчитан на ежегодную переработку около 1 млрд куб. м природного газа, производство в сутки 2 тыс. тонн синтетического аммиака и на его основе – 3,5 тыс. тонн карбамида.

С выходом промышленного объекта на производственную мощность объем выпуска карбамида в стране составит более 2 млн тонн. Две трети продукции планируется экспортировать автотранспортом и морем, в связи с чем также был полностью реконструирован местный порт.