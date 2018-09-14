ФГВФЛ попытается отсудить у бывших акционеров и руководителей CityCommerceBank 2,6 млрд грн

30 августа Хозсуд г. Киева открыл производство по делу №910/11020/18 по иску Фонда гарантирования вкладов физлиц к бывшим акционерам и топ-менеджерам ПАО “Городской коммерческий банк” (CityCommerceBank) о взыскании ущерба на сумму 2,57 млрд грн. Среди ответчиков – в т.ч. Рейнис Тумовс и Сергей Тронь (по данным НБУ входили в число совладельцев финучреждения).

ФГВФЛ ввел временную администрацию в CityCommerce Bank 21.12.2014, а 19.03.2015 НБУ принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации указанной финучреждения.

По данным ФГВФЛ, на 01.09.2018 он выплатил вкладчикам CityCommerceBank в пределах гарантийной суммы 1,94 млрд грн (97,3% запланированных выплат).

Фонд гарантирования сообщал, что по его заявлениям против инсайдеров (владельцев, топ-менеджеров и связанных лиц) ПАО «Городской коммерческий банк» начато 22 уголовных производства по фактам злоупотреблений на 3,58 млрд грн.

“В результате реализованных схем произошло существенное уменьшение высоколиквидных активов банка. Как следствие, в ходе проведенной инвентаризации выяснилось, что балансовая стоимость («на бумаге») составляет 4,61 млрд грн, а оценочная в 62 раза меньше – 73,73 млн грн”, – отмечал Фонд.

ФГВФЛ утверждал, что владельцы и должностные лица ПАО «Городской коммерческий банк» в 2011-2014 годах организовали противоправную схему присвоения средств, которые в дальнейшем перечислили на счета подконтрольных юридических лиц и обналичили. Как отмечалось, фактически ни один из заемщиков, которым был предоставлен кредит в этот период, его обслуживание и погашение не производил, а в большинстве случаев в обеспечение по кредитным договорам предоставлялось практически одно и то же имущество, а истцы выступали поручителями других заемщиков.

Кроме того, Фонд заявлял, что из банка было выведено 59,35 млн евро, находившихся на корреспондентских счетах в Meinl Bank AG. В результате реализованной схемы средства были списаны в качестве гарантии выполнения обязательств по выданным кредитам. Бывшие должностные лица банка умышленно не отражали в официальной отчетности банка факт списания средств с корреспондентских счетов во избежание негативных последствий, связанных с платежеспособностью банка и фактически подавали в НБУ отчетность, содержащую ложную информацию.