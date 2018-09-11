Сравнение цен на новые iPhone в разных странах (таблица)

Во время презентации новых продуктов от Apple была озвучена рекомендованная цена флагманов iPhone Xs и iPhone Xs Max – 999 долларов и 1099 долларов соответственно. При этом топовая версия с 512 ГБ памяти оценена в 1449 долларов.

Однако, в Украине эти смартфоны будут стоить значительно дороже. Эксперты предполагают, что базовая версия с 64 ГБ iPhone Xs будет составлять 39 999 гривен (1422 доллара). При этом топовая версия iPhone Xs Max с 512 ГБ памяти будет стоить 58 999 гривен (2097 долларов).

Как пишет издание AIN.UA, это одна из самых высоких цен в мире. Издание сравнило цены на эти модели в странах с «первой» и «второй волны». К первой категории относятся регионы, в которых продажа новых iPhone стартует одновременно с США – 21 сентября. А «вторая волна» – это страны, где продажи начнутся 28 сентября.

Украина не была отмечена ни в одной из этих волн, однако эксперты предполагают, что продажа флагманов у нас начнется в первой половине октября.



Цены указаны в долларах.