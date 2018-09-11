Минфин прокомментировал выигрыш Украиной апелляции по "долгу Януковича"

В Министерстве финансов считают, что Украине удастся убедить Верховный Суд признать и оставить в силе выводы Апелляционного суда.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

“В любом случае Украина с нетерпением ждет возможности вскоре заявить свои аргументы и представить доказательства произвольных актов агрессии России в ходе полного и открытого рассмотрения дела в английском суде”, – отметили в Минфине.

Как отметила и.о. министра финансов Оксана Маркарова, единодушные выводы Апелляционного суда оказывают Украине возможность представить перед судом свою давно отстаиваемую позицию о том, что соглашения по еврооблигациям на сумму $3 млрд являются “ничтожными и не подлежат принудительному исполнению”.

“Это обусловлено дерзкими угрозами и актами агрессии, которые Россия поступила против Украины не только накануне заключения соответствующих соглашений, благодаря чему и обеспечила их подписания, а также в период после подписания, и которые она продолжает оказывать до сих пор”, – подчеркнула она.

По словам Маркаровой, Россия должна нести ответственность за свои “международно-противоправные деяния, и английский суд четко дал понять, что не будет уклоняться от принятия решения по этому вопросу”.

Напомним, что Украина выиграла апелляцию в Апелляционном суде Англии по решению суда Лондона в пользу РФ по делу “долга Януковича” на $3 млрд.