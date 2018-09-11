Сотни миллионов гривен были выведены из Профин банка через кредитование связанных лиц (инфографика)

Фонд гарантирования вкладов сообщает, что около 30 заявлений о совершении уголовных правонарушений на общую сумму убытков 359 млн грн было подано по фактам выявленных манипуляций с активами ПАО «Профин Банк».

Так, при 554,9 млн грн балансовой стоимости активов, включенных в конкурсную массу банка, их независимая оценка оказалась почти в четыре раза ниже – 152,0 млн грн.

Стоимость кредитного портфеля корпоративных заемщиков банка «на бумаге» составила 322,1 млн грн. При этом, 205,0 млн грн (64%) – это кредиты, предоставленные аффилированным с банком лицам. Их оценочная стоимость оказалась в девять раз ниже. С момента ликвидации банка указанные заемщики не обслуживают свои договоры.

Еще 7% корпоративного кредитного портфеля на сумму задолженности в 22 млн грн, – это кредиты, предоставленные заемщикам, зарегистрированным в зоне проведения АТО. Их оценочная стоимость, определенная независимыми субъектами оценочной деятельности – 0 грн.

Что касается кредитного портфеля физических лиц, балансовая стоимость которого составляет 32,7 млн грн, следует отметить, что 61,4% портфеля (задолженностью 20,1 млн грн) это кредиты, предоставленные заемщикам, которые зарегистрированы в зоне проведения АТО. Рыночная стоимость кредитов, предоставленных заемщикам, зарегистрированных в зоне проведения АТО, составляет 0,1 млн грн, что составляет 9% от общей оценочной стоимости в 1,4 млн грн.

В результате проведенной претензионно-исковой работы были возвращены средства на общую сумму 7,2 млн грн.

Справка Finance.ua

Общая сумма акцептованных требований кредиторов банка составляет 339 млн грн.