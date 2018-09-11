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Сотни миллионов гривен были выведены из Профин банка через кредитование связанных лиц (инфографика)

Сотни миллионов гривен были выведены из Профин банка через кредитование связанных лиц (инфографика)

Фонд гарантирования вкладов сообщает, что около 30 заявлений о совершении уголовных правонарушений на общую сумму убытков 359 млн грн было подано по фактам выявленных манипуляций с активами ПАО «Профин Банк».

Так, при 554,9 млн грн балансовой стоимости активов, включенных в конкурсную массу банка, их независимая оценка оказалась почти в четыре раза ниже – 152,0 млн грн.

Стоимость кредитного портфеля корпоративных заемщиков банка «на бумаге» составила 322,1 млн грн. При этом, 205,0 млн грн (64%) – это кредиты, предоставленные аффилированным с банком лицам. Их оценочная стоимость оказалась в девять раз ниже. С момента ликвидации банка указанные заемщики не обслуживают свои договоры.

Еще 7% корпоративного кредитного портфеля на сумму задолженности в 22 млн грн, – это кредиты, предоставленные заемщикам, зарегистрированным в зоне проведения АТО. Их оценочная стоимость, определенная независимыми субъектами оценочной деятельности – 0 грн.

Что касается кредитного портфеля физических лиц, балансовая стоимость которого составляет 32,7 млн грн, следует отметить, что 61,4% портфеля (задолженностью 20,1 млн грн) это кредиты, предоставленные заемщикам, которые зарегистрированы в зоне проведения АТО. Рыночная стоимость кредитов, предоставленных заемщикам, зарегистрированных в зоне проведения АТО, составляет 0,1 млн грн, что составляет 9% от общей оценочной стоимости в 1,4 млн грн.

В результате проведенной претензионно-исковой работы были возвращены средства на общую сумму 7,2 млн грн.

Справка Finance.ua

  • Общая сумма акцептованных требований кредиторов банка составляет 339 млн грн.
  • По состоянию на 1 сентября 2018 года вкладчиками банка в рамках выплаты гарантированной суммы возмещения уже получено 36,3 млн грн.
По материалам Finance.UA
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