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Дания собирается продать Украине три списанных военных корабля

Дания собирается продать Украине три списанных военных корабля

Стокгольмский институт изучения проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute – SIPRI) в ежегодном отчете об экспортных операциях по продаже оружия опубликовал информацию о готовности правительства Дании реализовать Украине минные тральщики.

Стоимость сделки может составить 102 млн. евро.

«Скорее всего в отчете речь идет о варианте противоминных кораблей по модернизированному проекту кораблей Standard Flex 300 – Standard Flex 300 MCM, которых было построено четыре единицы – Havkatten (P552), Laxen (P553), Makrelen (P554) и Støren(P555), были выведены из состава Королевских ВМС Дании на протяжении 2010–2012 годов», – сообщили в Минобороны Украины.

В Минобороны сообщили, что серия из 14 многоцелевых малых корветов Standard Flex 300 строилась с 1985 по 1996 год для Королевских ВМС Дании.

В свое время Литва приобрела четыре корабля этого проекта в патрульном варианте, также пять единиц – Португалия.

Минный тральщик – военный корабль специального назначения, главной задачей которого является поиск, обнаружение и уничтожение морских мин, а также проводка кораблей и судов за тралами через минные заграждения.

По материалам Комментарии
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