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Укртрансгаз планирует в этом году реконструировать 7 магистральных газопроводов

Укртрансгаз планирует в этом году реконструировать 7 магистральных газопроводов

Акционерное общество “Укртрансгаз” планирует в 2018 году провести реконструкцию 7 магистральных газопроводов.

Об этом сообщает пресс-служба компании со ссылкой на утвержденный НКРЭКУ План развития газотранспортной системы на 2018-2027 годы.

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“План 2018 года предусматривает реконструкцию 7 магистральных газопроводов. Это «Уренгой – Помары – Ужгород» (2,6 млрд грн), переход через р. Днестр «Киев – Запад Украины» (38 млн грн) и «Ивацевичи – Долина» (59 млн грн), а также «Долина – Ужгород – Государственная граница» II, «Марьевка – Херсон» II, «Шебелинка – Славянск», «Шебелинка – Днепр – Одесса» (общий плановый показатель по этим четырем объектам составляет 239 млн грн)”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что работы по реконструкции и модернизации на упомянутых газопроводах позволят и в дальнейшем обеспечивать выполнение всех контрактных обязательств перед внутренними и внешними заказчиками и оптимизировать расход газа на эксплуатацию инфраструктуры.

По материалам УКРИНФОРМ
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