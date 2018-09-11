Коболев рассказал, что может позитивно повлиять на цену газа

Убрав с рынка природного газа ненужных посредников между “Нафтогазом” и населением, этот рынок станет намного чище и, возможно, это позитивно повлияет на те же цены на газ для населения.

Об этом журналистам после круглого стола “Энергетическая безопасность Украины: домашняя работа или продукт международного сотрудничества?” в Верховной Раде заявил председатель НАК “Нафтогаз” Андрей Коболев, передает Сегодня.

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На вопрос о том, готов ли НАК “Нафтогаз” к отопительному сезону, Андрей Коболев ответил: “К отопительному сезону готовы. В хранилищах уже больше 15 млрд кубометров газа. Объемы растут. По запасам мы выйдем приблизительно на такой же уровень, на который мы вышли в прошлом году”.

В то же время председатель “Нафтогаза” не стал отвечать на вопрос, на сколько в самое ближайшее время могут повыситься цены на газ для населения.

“Цену на природный газ комментировать не могу, потому что это полномочия правительства Украины, которое именно в данный момент ведет переговоры с МВФ. В переговорах по цене на газ НАК “Нафтогаз” участия не принимает. Наша позиция немного другая. Она состоит в том, что с рынка природного газа между нами и населением нужно убрать ненужных посредников. Это источник коррупции и это черная дыра, которая высасывает как деньги, так и газ с рынка, с “Нафтогаза” и госбюджета. Убрав это, рынок станет намного чище и, возможно, это позитивно повлияет на те же цены для населения” – говорит Коболев.