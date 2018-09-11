Бразильский реал после покушения на кандидата в президенты упал до минимума за три года

Курс бразильского реала достиг минимального значения за последние три года. В конце торгов американский доллар стоил 4,2075 реала, следует из данных Bloomberg.

По данным бразильского телеканала Globo, торги бразильским реалом закрылись на отметке 4,14. Таким образом, отмечает телеканал, курс валюты снизился к доллару за день более чем на 1,1%, передает РБК.

Предыдущий минимум реал показал 24 сентября 2015 года, когда во время торгов доллар подорожал до 4,248 реала, но к закрытию бразильская валюта смогла отыграть часть падения. Торги тогда закрылись на отметке 4,12 реала за доллар. Как уточняет Reuters, падение реала произошло, в частности, из-за внутренних факторов — выборы президента страны, которые должны пройти 7 октября.

Одним из лидеров гонки является Жаир Болсонару от Социал-либеральной партии, на которого было совершено покушение в начале сентября. В ночь на четверг, 13 сентября, ему сделали очередную операцию. В результате есть опасения, что он может не выздороветь до начала выборов и не провести избирательную кампанию. Также, по данным Reuters, бразильский реал упал из-за появления более слабых, чем ожидалось, показателей инфляции в США. О подобных причинах говорят и опрошенные Globo аналитики.