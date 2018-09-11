НБУ модернизировал порядок инкассации денежных средств и перевозки ценностей банков

Национальный банк Украины модернизировал порядок организации инкассации средств и перевозки валютных ценностей банков в Украине.

Об этом говорится в постановлении Правления Национального банка Украины от 04 сентября 2018 года № 96 “Об утверждении Изменений к Инструкции по организации инкассации средств и перевозки валютных ценностей банков в Украине”, сообщается на сайте регулятора.

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«В частности, постановлением № 96: определен перечень документов, которые подает банк в случае начала нового вида деятельности, а именно инкассации средств и перевозки валютных ценностей; определены требования о наличии деловой репутации руководителя подразделения инкассации банка; уточнены требования по обустройству бронированного оперативного автотранспорта; уточнены формы сопроводительных ведомостей с учетом изменений в наличном обращении; урегулированы другие вопросы, связанные с совершенствованием организации инкассации средств и перевозки валютных ценностей», – говорится в сообщении.

Постановление № 96 вступает в силу с 14 сентября 2018 года.

По данным НБУ, принятие этого документа обусловлено изменениями в украинском законодательстве и необходимостью обеспечения современных потребностей наличного оборота.