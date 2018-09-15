Максим Пархоменко: налоговые меры для майнеров. Насколько это реально в Украине?

Регулирование криптовалют – крайне сложная задача для многих правительств, большинство из них выбрало три основных пути – это полный запрет, путь регулирования или просто игнорирование проблемы.

Наша страна в этом вопросе выбрала вторую сторону и пока не предприняла попыток привести законодательство в русло реальности, в которой мы живем.

Данная практика не нова, на данный момент большинство стран СНГ не проводят никаких практик в регуляции в данной сферы, а просто ждут удачный вариант, который можно скопировать.

Несмотря на это, данный сектор экономики мог бы привнести в нашу страну дополнительный венчурный капитал и создать новые рабочие места. Основная же проблема заключается в отсутствии законодательства, которое регулирует данную деятельность.

По словам замминистра финансов Сергея Верланова, из-за отсутствия правового статуса государство не может облагать налогом данную деятельность.

В то же время наша страна обладает крайне большим потенциалом для внедрения и развития данного сектора экономики.

Майнинг

На данный момент в Украине из-за невысокой стоимости электроэнергии майнинг может быть достаточно выгодным бизнесом. Так, по средним оценкам, мы являемся 4-й страной в мире по дешевизне электроэнергии. В связи с этим создание ферм именно в Украине будет в значительной мере лучше окупаться.

В дополнение к этому мы сможем сформировать новые рабочие места. Также данную сферу можно легко регулировать и взимать налоги.

На данный момент ни в одной стране майнинг не развивается быстрыми темпами из-за стагнации самого сектора.

В связи с падением цен на основные криптовалюты многие компании уже не могут получить должную прибыль и банкротятся.

Таким образом, мы можем сделать ставки на этот рынок, но со временем данная сфера, как и сам рынок, будет сокращаться.

Налоговое регулирование здесь стоит вести как для небольших домохозяйств и оставить на уровне в 5%.

В целом перспективы данного сектора крайне туманны и вряд ли государство будет бросать силы на реформирование этого сектора, создавая новые правила для работы небольшого количества предприятий.

Трейдинг и Инвестиции

Большой потенциал и возможности для развития на данный момент имеют криптобиржи. На сегодня в Украине функционирует ряд криптобирж, деятельность который вовсе не регулируемая.

В случае ведения регуляции мы могли бы получить ряд официальных площадок, которые по объемам торгов легко могли бы обойти украинские фондовые биржи.

Создавая такую инфраструктуру, наши украинские инвесторы имели бы большую защиту, работая с различными активами, а государство получило бы дополнительные налоги с прибыли бирж.

Таким путем и пошли многие страны – например, Япония, США, Южная Корея и страны ЕС. В данных странах криптовалюты легальны, а их использование является законным.

Отличаются лишь налоги, которые государство списывает с граждан, которые этим занимаются. Так, к примеру, в ЕС криптовалюты являются товаром и законодательно с операций с ними не взимается НДС.

Похожая ситуация и в США. Основные отличия исходят из ставок на прибыль от операций с криптовалютой. На данный момент наиболее высокие из них в Японии.

Украине в этом вопросе стоит положиться на европейский опыт, законодательно определив токены как актив и обложив налогом лишь прибыль по операциям с ними. Рынок же в этом случае и дальше будет развиваться лишь с или без регулирования. Поэтому только от действий нашего правительства будет зависеть, насколько важно им получать налоги и формировать новые рабочие места.

Но с учетом введения регуляции в этом направлении, скорее всего, мы останемся без какой-либо регуляции, а рынок и дальше будет дрейфовать в правовом вакууме, что он успешно делал последний год.

Максим Пархоменко, аналитик Альпари