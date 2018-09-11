Во Львове до 2050 года планируют перейти на «зеленую» энергетику

Львов берет обязательства по постепенному, но полному переводу городской энергосистемы на возобновляемые источники энергии.

Соответствующий меморандум в четверг, 13 сентября, в ходе IV Международного Экофорума «Вода и Энергия» подписали городской глава Андрей Садовый и региональный координатор в регионе Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии международной организации «350.org» Светлана Романко, сообщает пресс-центр Львовского городского совета.

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«Цель, которую мы перед собой поставили, – очень амбициозная: перейти до 2050 года на возобновляемые источники энергии. Это означает и максимальную поддержку электротранспорта, и максимальные инвестиции в очистные сооружения и новейшие технологии, которые дадут возможность использовать не нефть или газ, а энергию солнца и ветра. Это цель, которую ставят перед собой самые успешные города и страны мира», – отметил Садовый.

Ранее к инициативе присоединились меньшие города Украины – Житомир, Каменец-Подольский и Чертков.

В свою очередь начальник отдела связей с общественностью ЛГКП “Львовводоканал”, менеджер проекта IV Международного Экофорума “Вода и Энергия” Ульяна Горбатая отметила: «Город максимально берет пример с успешных практик европейских городов и идет по пути энергосбережения. Такой меморандум – это задекларированное намерение города осуществлять максимальное количество мероприятий, чтобы в итоге полностью перейти на возобновляемые источники энергии».