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Во Львове до 2050 года планируют перейти на «зеленую» энергетику

Во Львове до 2050 года планируют перейти на «зеленую» энергетику

Львов берет обязательства по постепенному, но полному переводу городской энергосистемы на возобновляемые источники энергии.

Соответствующий меморандум в четверг, 13 сентября, в ходе IV Международного Экофорума «Вода и Энергия» подписали городской глава Андрей Садовый и региональный координатор в регионе Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии международной организации «350.org» Светлана Романко, сообщает пресс-центр Львовского городского совета.

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«Цель, которую мы перед собой поставили, – очень амбициозная: перейти до 2050 года на возобновляемые источники энергии. Это означает и максимальную поддержку электротранспорта, и максимальные инвестиции в очистные сооружения и новейшие технологии, которые дадут возможность использовать не нефть или газ, а энергию солнца и ветра. Это цель, которую ставят перед собой самые успешные города и страны мира», – отметил Садовый.

Ранее к инициативе присоединились меньшие города Украины – Житомир, Каменец-Подольский и Чертков.

В свою очередь начальник отдела связей с общественностью ЛГКП “Львовводоканал”, менеджер проекта IV Международного Экофорума “Вода и Энергия” Ульяна Горбатая отметила: «Город максимально берет пример с успешных практик европейских городов и идет по пути энергосбережения. Такой меморандум – это задекларированное намерение города осуществлять максимальное количество мероприятий, чтобы в итоге полностью перейти на возобновляемые источники энергии».

По материалам УКРИНФОРМ
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