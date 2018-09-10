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Киевсовет планирует увеличить уставный капитал Киевтеплоэнерго на 800 миллионов

Киевсовет планирует увеличить уставный капитал Киевтеплоэнерго на 800 миллионов

Мэр Киева Виталий Кличко призвал депутатов Киевсовета принять решение “Об увеличении уставного капитала КП “Киевтеплоэнерго”.

Об этом мэр заявил во время заседания Киевсовета в четверг.

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“Надеюсь, что сегодня мы поддержим важный вопрос для обеспечения жизнедеятельности нашего города. В частности, речь идет об увеличении уставного фонда КП “Киевтеплоэнерго”. Это необходимо для того, чтобы тепловики смогли подготовиться к отопительному сезону, чтобы продолжались ремонтные работы, и закупить необходимую технику. В этих сложных условиях, в которых мы подходим к отопительному сезону, мы должны принять такое важное решение”, – сказал Кличко.

Так, соответствующим проектом решения Киевского городского совета предлагается увеличить размер уставного капитала КП “Киевтеплоэнерго” на сумму 800 млн грн.

По материалам УКРИНФОРМ
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