В ГФС рассказали, сколько предпринимателей открыли счета для ведения деятельности

Банки начали передавать Государственной фискальной службе данные о счетах физлиц, которые на самом деле используются для расчетов в предпринимательской деятельности, а следовательно – с уклонением от уплаты необходимых налогов.

Об этом сообщил и.о. заместителя председателя ГФС Евгений Бамбизов на своей странице в Facebook.

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“Мы сейчас начали в сотрудничестве с банками процесс обмена информацией по счетам физлиц, имеющих статус ФЛП. А значит – обнаруживаем тех предпринимателей, кто использует счета, открытые по требованию физических лиц для расчетов в своей предпринимательской деятельности. И таким образом уклоняется от уплаты налогов”, – отметил Бамбизов.

По словам и.о. заместителя председателя ГФС, такое сотрудничество уже принесло первые результаты.

“ГФС еще летом направила банкам требование предоставить информацию по всем физлицам, имеющим открытые счета. Этот шаг вынужденный, требует значительных усилий как со стороны банковских учреждений, так и со стороны фискальной службы – ведь речь идет о существенном массиве информации. Однако мы наконец пошли на него, поскольку имеем очевидный факт: значительная часть ФЛП скрывают свои истинные доходы, используя для своей предпринимательской деятельности (конкретно – для расчетов за услуги и товары) счета, открытые по требованию физических лиц.”, – отметил Бамбизов.

По словам и.о. заместителя председателя ГФС, только треть предпринимателей открыли счета для ведения предпринимательской деятельности.

“От банков получена первая информация о счетах, открытых лицами, имеющими статус ФЛП. Сейчас она обрабатывается. И уже предварительный анализ свидетельствует: только треть из них открыта как счета для ведения предпринимательской деятельности”, – отметил он.

Бамбизов также предупредил, что по всем выявленным случаям предприниматели понесут ответственность.

“Декларируйте доходы, работайте прозрачно. Только при таких условиях возможен диалог между фискальной службой и предпринимателями. Мы готовы поддержать и защитить каждого, кто ведет честный бизнес, но все, кто пытается «спрятаться», рано или поздно понесут ответственность. Никаких компромиссов. Будь то крупный бизнес или малый предприниматель. Налоги должны платить все”, – подчеркнул налоговик.