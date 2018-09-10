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Растаможка по-новому: сколько придется заплатить водителям еврономеров (инфографика)

Растаможка по-новому: сколько придется заплатить водителям еврономеров (инфографика)

Законопроекты, разработанные группой депутатов ВР во главе с Ниной Южаниной, должны упростить в нашей стране растаможку автомобилей с иностранными номерами.

Мы подсчитали, сколько будет стоить в Украине растаможка б/у автомобилей, если депутаты Верховной Рады утвердят «законопроекты Нины Южаниной», которые имеют номера 8487 и 8488.

Однако не все положительно относятся к этим законопроектом, считая, что их принятие только увеличит стоимость растаможки. В июле депутаты ВР уже приняли в первом чтении законопроект о доступной растаможке. Осенью его должны слушать во второй раз.

Согласно предложениям Нины Южаниной, базовая ставка на автомобиль с бензиновым двигателем составит 50 евро, а с дизельным двигателем – на 25 евро больше. У них будут коэффициенты. Для новых автомобилей и тех авто, которые были произведены не позднее, чем 1 год, коэффициент составит 1.

Кроме акциза нужно будет заплатить еще ПДВ, налог на ввоз и налог в Пенсионный фонд.

По материалам ICTV
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