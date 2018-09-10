Киевхлеб подал апелляцию в споре с Roshen об использовании товарных знаков

ПАО “Киевхлеб” подало апелляцию на решение суда первой инстанции, которым предприятию было запрещено использовать знаки, похожие на знаки, владельцем которых является корпорация Roshen.

Об этом говорится в решениях Киевского апелляционного хозяйственного суда, которые опубликованы в Едином реестре судебных решений. Как следует из сведений реестра, по состоянию на 13 сентября таких апелляций подано по меньшей мере две.

Не соглашаясь с судебными решениями в споре с корпорацией Roshen относительно использования знаков для товаров и услуг, “Киевхлеб” просит, в частности, назначить новые комиссионные экспертизы объектов интеллектуальной собственности.

“Киевхлеб” также не согласен со взысканием с предприятия судебного сбора в пользу корпорации Roshen.

По обоим искам Киевский апелляционный хозсуд постановил открыть апелляционное производство.

Справка Finance.ua

В августе 2018 года Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск компании Roshen ПАО “Киевхлеб” относительно торта “Сказочный ключик”. Суд признал, что упаковка для торта “Сказочный ключик”, в частности – красная лента, содержит сходные обозначения, которые можно спутать со знаком торта “Золотой ключик”.