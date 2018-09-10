Нафтогаз и Магистральные газопроводы договорились об отделении оператора ГТС

Наблюдательные советы НАК «Нафтогаз Украины» и ПАО «Магистральные газопроводы Украины» (МГУ) подписали Меморандум о взаимопонимании об отделении оператора газотранспортной системы (анбандлинге).

Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

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“Заключенный меморандум имеет целью определить общее понимание процесса анбандлинга и промежуточных мер, которые необходимо будет принять для реализации отделения оператора ГТС с моделью OU (отдельная собственность) с полным соблюдением международных обязательств Украины и положений национального законодательства до 1 января 2020 года. Этот документ должен внести ясность в то, как будет проходить процесс анбандлинга, учитывая отказ Газпрома принять новую нормативную базу в Украине и сделать соответствующие изменения контракта на транзит с “Нафтогазом”, действие которого заканчивается 31 декабря 2019 года”, – говорится в сообщении.

Наблюдательные советы согласились, что до этого срока любая потеря Нафтогазом или Укртрансгазом контроля над активами, которые используются для транзита газа без согласия Газпрома, могут создать значительные финансовые риски. Это может также поставить под серьезную угрозу надежность поставок газа европейским потребителям. Таким образом, позиция Газпрома делает невозможным проведение процесса анбандлинга до 1 января 2020 года.

«Этим документом оба наблюдательных совета – Нафтогаза и МГУ – демонстрируют нашу решимость работать вместе для того, чтобы процесс анбандлинга состоялся, и при этом обеспечивать высокую эффективность транспортировки газа. Достижение этого взаимопонимания является серьезным шагом на пути к отделению оператора ГТС до 1 января 2020 года. Своей первоочередной задачей мы видим необходимость гарантировать безопасность газоснабжения украинским потребителям и обеспечить бесперебойный транзит газа в Европу», – заявили Клэр Споттисвуд, председатель наблюдательного совета Нафтогаза, и Вольтер Больц, возглавляющий наблюдательный совет МГУ.

Стороны согласовали, что процесс анбандлинга будет координироваться Комитетом по вопросам этики и отделения деятельности по транспортировке природного газа наблюдательного совета Нафтогаза, а представители наблюдательного совета МГУ будут выступать как советники комитета. С учетом этого, наблюдательные советы намерены разработать и предложить украинскому правительству совместный план относительно промежуточных мер для реализации анбандлинга ГТС 1 января 2020 года.