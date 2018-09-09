День финансов, 12 сентября: приход IKEA в Украину, покупка "Мрии", арест акций «дочек» российских банков

Среда, 12 сентября: Сегодня речь шла о важных приобретениях.

IKEA в Украине: где и когда? Президент Петр Порошенко подтвердил приход шведской компании IKEA в Украину. Он уверен, что выход IKEA на украинский рынок станет хорошим сигналом для других мировых брендов, что с Украиной нужно иметь дело. Первый в Украине магазин в формате city store откроется в ТРЦ Ocean Mall в 2019 году.

Украинский агрохолдинг “Мрия”: кто теперь владелец? Саудовская компания SALIC приобретает украинский агрохолдинг “Мрия”. Президент Украины говорит, что это решение является чрезвычайно важным событием и демонстрирует готовность инвесторов вкладывать деньги в Украину.

Коломойский и акции Проминвестбанка, Сбербанка и ВТБ банка: что решил суд? Суд арестовал акции «дочек» российских банков в Украине. Решение принято на основании иска компаний Игоря Коломойского, требующих компенсацию за украденные Россией активы в Крыму.

МВФ и цена на газ: как будет происходить повышение? Украина и Международный валютный фонд нашли вариант, как избежать дефолта и резкого повышения цены газа для населения. Уже практически согласовано повышение газа с октября на 23,5% – приблизительно 8,5 тыс. грн. Этот максимальное повышение на которое готово было пойти правительство Владимира Гройсмана притом, что МВФ соглашался на нижнюю планку в 30%. Как будет повышаться цена на газ в 2019 году, агентству уточнить не удалось.

Горячая вода в Киеве: когда ожидать? Столичные власти надеются до конца сентября урегулировать вопрос с НАК «Нафтогаз Украины» и возобновить поставки горячей воды в дома киевлян. В КГГА надеятся максимально успеть выполнить работы для своевременного и стабильного запуска отопительного сезона.

Ремонт дорог: сколько выделят в 2019 году? Кабинет Министров в 2019 году предусмотрит 56 млрд гривен на дорожное строительство. На местные дороги будет выделено 17 млрд гривен. 2 млрд гривен будет предусмотрено на безопасность дорожного движения: островки безопасности, ограждение, переходы и т.д. 75% всего акциза, который попадает из топлива, будет направлено как раз на дороги. Кроме этого, в Укравтодоре пообещали больше не класть асфальт во время снегопада. По их мнению, практика проведения ремонтных работ, когда идет снег, должна уйти в прошлое.

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