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В мэрии сказали, когда киевляне дождутся горячей воды

В мэрии сказали, когда киевляне дождутся горячей воды

Столичные власти надеются до конца сентября урегулировать вопрос с НАК «Нафтогаз Украины» и возобновить поставки горячей воды в дома киевлян.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, сообщает пресс-служба городской власти.

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«Мы надеемся, что уже к концу сентября вопрос удастся урегулировать окончательно, и мы сможем вернуть горячую воду в дома и максимально успеть выполнить работы для своевременного и стабильного запуска отопительного сезона», – сказал Пантелеев.

Он отметил, что Киевский городской совет принял решение, предоставляющее полномочия коммунальному предприятию «Киевтеплоэнерго» решать вопрос долга за потребленный газ перед НАК «Нафтогаз» только в той части долга, который имеет источники для компенсации.

“Это важный шаг к урегулированию вопроса задолженности за потребленный газ, заключение соглашения с НАК «Нафтогаз Украины» и возобновлению энергоснабжения в Киеве. За последние четыре месяца городом проведена значительная работа: городские власти Киева отстояли интересы общества. В результате переговоров мы достигли того, что сейчас речь идет о значительно меньшей сумме, имеющей гарантированные компенсаторы», – отметил Пантелеев.

Он отметил, что сегодня Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета поддержал решение о выделении субвенции на покрытие государственных обязательств на разницу в тарифах.

По материалам УКРИНФОРМ
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