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Укравтодор пообещал больше не класть асфальт во время снегопада

Укравтодор пообещал больше не класть асфальт во время снегопада

Глава Агентства автомобильных дорог Славомир Новак призвал подчиненных рационально использовать средства налогоплательщиков и соблюдать требования законодательства – таким образом, чтобы асфальт в снегопад не укладывали.

«Хочу сообщить, что каждый начальник Службы должен исходить из того, что в конце октября работы должны быть завершены. Практика проведения ремонтных работ, когда идет снег, должна уйти в прошлое», – сказал Новак.

Также в ведомстве заявили, что дорожные службы в нескольких областях еще в прошлом месяце выполнили почти весь план годовых работ. «Первый раз за всю историю Украины процент выполнения запланированных работ в отдельных областях на конец августа составлял 90-96%. Общее выполнение по стране – около 70%», – сообщили в пресс-службе ведомства.

По материалам autonews.ua
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