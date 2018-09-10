Долг предприятий перед Нафтогазом за неделю уменьшился на 0,3%

Суммарная просроченная задолженность предприятий перед НАК «Нафтогаз Украины» за использованный природный газ по сравнению с прошлой неделей уменьшилась на 73 млн грн.

Об этом сообщается на сайте «Нафтогаз Украины».

«По состоянию на 11 сентября 2018 года суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ перед НАК «Нафтогаз Украины» составляет около 28,8 млрд. По сравнению с прошлой неделей задолженность уменьшилась на 73 млн грн (0,3%)», – говорится в сообщении.

Задолженность региональных газосбытовых предприятий составляет около 19,7 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность уменьшилась на 223 млн грн (1,1%).

Задолженность промышленных предприятий за прошедшую неделю не изменилась и составляет 2,8 млрд грн.