Налоговая проверит почти 3 тысячи компаний до конца года (инфографика)

До конца 2018 года представители Государственной фискальной службы проведут 2,865 тысячи проверок предприятий.
Об этом сообщает Opendatabot, платформа для работы с открытыми данными.
“Все отобранные плановые проверки предприятия имеют критерии риска, определенные приказом Министерства финансов”, – комментируют в пресс-службе ГФС.
В частности, в приказе сказано, что компании отбираются по данным информационно-телекоммуникационных систем ГФС и по предложениям структурных подразделений ГФС.
Кроме основного списка подозрительных компаний ГФС также проверяет их структурные подразделения, дочерние предприятия и контрагентов.
Всего в приказе перечислены более 50 критериев риска для компаний и ФЛП. Однако некоторые из них встречаются чаще.
Так, в ГФС сообщили, что в этом году отобраны для плановых проверок бизнесы имели следующие риски:
2901 – имели уровень уплаты налога на прибыль ниже уровня оплаты по соответствующей отрасли;
2881 – имели уровень уплаты НДС ниже уровня оплаты по соответствующей отрасли;
1050 – задекларировали отрицательное значение объекта налогообложения;
385 – имели отношения с контрагентами, которые находятся в розыске, ликвидированы, обанкротились;
372 – по Системе автоматизированного сопоставления налоговых обязательств и налогового кредита имеют несоответствия;
199 – осуществляли операции по приобретению товаров (услуг) у сомнительных поставщиков;
34 – совершили внешнеэкономические операции через нерезидентов, зарегистрированных в оффшорных зонах.