Налоговая проверит почти 3 тысячи компаний до конца года (инфографика)

До конца 2018 года представители Государственной фискальной службы проведут 2,865 тысячи проверок предприятий.

Об этом сообщает Opendatabot, платформа для работы с открытыми данными.

“Все отобранные плановые проверки предприятия имеют критерии риска, определенные приказом Министерства финансов”, – комментируют в пресс-службе ГФС.

В частности, в приказе сказано, что компании отбираются по данным информационно-телекоммуникационных систем ГФС и по предложениям структурных подразделений ГФС.

Кроме основного списка подозрительных компаний ГФС также проверяет их структурные подразделения, дочерние предприятия и контрагентов.

Всего в приказе перечислены более 50 критериев риска для компаний и ФЛП. Однако некоторые из них встречаются чаще.

Так, в ГФС сообщили, что в этом году отобраны для плановых проверок бизнесы имели следующие риски:

2901 – имели уровень уплаты налога на прибыль ниже уровня оплаты по соответствующей отрасли;

2881 – имели уровень уплаты НДС ниже уровня оплаты по соответствующей отрасли;

1050 – задекларировали отрицательное значение объекта налогообложения;

385 – имели отношения с контрагентами, которые находятся в розыске, ликвидированы, обанкротились;

372 – по Системе автоматизированного сопоставления налоговых обязательств и налогового кредита имеют несоответствия;

199 – осуществляли операции по приобретению товаров (услуг) у сомнительных поставщиков;

34 – совершили внешнеэкономические операции через нерезидентов, зарегистрированных в оффшорных зонах.