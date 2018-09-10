Ощадбанк с начала года выдал автокредитов на 500 миллионов

С начала 2018 года Ощадбанк выдал 1000 автокредитов на сумму более 500 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

“Благодаря такой динамике банк укрепляет позиции на украинском рынке автокредитования и стабильно удерживает 4-е место на рынке с долей рынка 14%. Такого результата удалось достичь благодаря специальным условиям по партнерским программам кредитования с лидерами украинского автомобильного рынка”, – заявили в Ощадбанке.

Отмечается, что партнерские программы действуют с корпорацией «Укравто» – 400 дилерских центров, более 20 автомобильных брендов; компанией «Богдан-Авто Холдинг» – 21 дилерский центр в 17 областях Украины, 11 брендов авто; компанией «Види Груп» – мультибрендовый автомобильный город, что включает 18 автосалонов в Киевской и Одесской областях с более чем 20 брендами автомобилей; компанией «Еврокар» (SKODA) – 28 дилерских центров в 15 областях Украины; компанией «АИС» – 34 дилерских центра, более 400 моделей автомобилей 16 брендов.

Ощадбанк возобновил активное автокредитования в 2017 году. В прошлом году были снижены процентные ставки по кредитам, в текущем – запущены обновленные программы, которые соответствуют потребностям рынка и клиентов. По данным банка, наибольшей популярностью пользуются «Легкий кредит» и «Ощад Драйв».

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